Vida Urbana Homem é preso em Aurora por descumprir medida protetiva e agredir a ex na frente do atual namorado Suspeito estava foragido desde fevereiro deste ano, quando mandado de prisão foi expedido pela Justiça, e acabou capturado e preso na Unidade Penal de Taguatinga

Policiais Civis do Tocantins prenderam na manhã desta segunda-feira (6), um homem de 47 anos, identificado pela polícia com as iniciais E.G.S.. Ele era considerado foragido da Justiça desde fevereiro deste ano, depois de ter descumprido uma medida protetiva que o impedida de se aproximar da ex-companheira. Conforme informações da Secretaria da Segurança Públic...