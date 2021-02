Vida Urbana Homem é preso e autuado pela Polícia Militar Ambiental após postar vídeo praticando pesca ilegal Homem usou as redes sociais para publicar vídeo praticando pesca no período de Piracema

Um homem de 41 anos, morador do município de Formoso do Araguaia, cidade distante a 303 km de Palmas, foi preso, nesta quarta-feira, 17, por crime ambiental. Conforme a Polícia Militar Ambiental, ele foi identificado na tarde desta quarta-feira, após publicar um vídeo, nas redes sociais, praticando pesca no período da piracema. Ainda segundo a corporaçã...