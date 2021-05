Vida Urbana Homem é preso com R$ 300 em notas falsas na região sul de Palmas Suspeito foi preso após uma equipe de radiopatrulha do 6º Batalhão da Polícia Militar ser acionada por um entregador de fast-food

Um homem, de 26 anos, foi preso pela Polícia Militar na noite de sexta-feira, 7, no Setor Bela Vista, região sul de Palmas, depois de fazer compra usando nota de dinheiro falsa. Com ele foram localizados R$ 300,00 em notas de 100 falsificadas. De acordo com a polícia, o suspeito foi preso após uma equipe de radiopatrulha do 6º Batalhão da Polícia Militar ser aciona...