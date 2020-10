Vida Urbana Homem é preso após tentar matar esposa com facadas em Luzimangues Vítima ainda havia sido agredida com socos no rosto e sofreu corte no braço; detenção ocorreu meidante cumprimento de mandado de prisão preventiva

Um homem de 33 anos suspeito pelo crime de tentativa de feminicídio foi preso na última quinta-feira em cumprimento de mandado de prisão preventiva em Polícia Luzimangues, no Distrito de Porto Nacional. Expedido pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Porto Nacional, o mandado foi cumprido por agentes da 72ª Delegacia de Polícia do distrito. De acordo com a Polícia Civil,...