Vida Urbana Homem é preso após provocar acidente, atropelar pedestre e desacatar e agredir militares Suspeito detido estava visivelmente bêbado entrou na confusão após uma colisão com outro veículo, com a chegada da PM, o homem agrediu os policiais e chegou a morder um dos PMs, além de danificar o vidro da porta traseira de uma viatura

A Polícia Militar prendeu um homem, de 30 anos, suspeito de provocar acidente e atropelar pedestre, além de desacatar e agredir policiais em Xambioá. A ação ocorreu neste domingo, no setor Central, após os policiais serem acionados devido a um acidente e uma confusão no local e encontraram o suspeito com capacidade psicomotora alterada. Conforme a PM, ...