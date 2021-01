Vida Urbana Homem é preso após matar companheira com sete golpes de faca em Gurupi Crime ocorreu após uma discussão entre o casal durante almoço na casa de amigos

A Polícia Militar prendeu um homem de 24 anos, suspeito de matar companheira, uma mulher de 25 anos, com ao menos sete golpes de faca. O caso ocorreu no sábado, 23, entre a Avenida Bahia e Amapá, em Gurupi, e foi divulgado pela PM neste domingo, 24. Conforme a PM, ao se deslocar até o endereço os policiais encontraram a mulher esfaqueada caída no chão. No loc...