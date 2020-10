Vida Urbana Homem é preso ao ignorar ordem de parada, fugir de bloqueio policial e sofrer acidente em Araguaína Mulher que estava na garupa da motocicleta teve escoriações pelo corpo devido o acidente

A Polícia Militar realizou uma prisão após um motociclista ignorar uma ordem de parada em um bloqueio policial em Araguaína. O caso ocorreu neste domingo, no Posto Rodoviário Estadual no km 100 da TO-222, quando o suspeito acabou se acidentando após fugir dos militares. Conforme a PM, os policiais do Batalhão Rodoviário e Divisas faziam o bloqueio viário quando...