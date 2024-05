Vida Urbana Homem é morto durante troca de tiros após tentar fugir de abordagem em Araguaína, diz PM O caso aconteceu no setor Raizal da cidade na manhã desta sexta-feira (31)

Um homem de 45 anos morreu durante confronto com a Polícia Militar (PM), em Araguaína, região norte do estado. A vítima teria tentado fugir dos policiais após ver a viatura. Segundo a PM, ele tem passagens por roubo. O caso aconteceu na manhã desta sexta-feira (31) no setor Raizal. Conforme o relatório da polícia, uma equipe que estava em patrulhamento na região...