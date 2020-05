Vida Urbana Homem é morto dentro de residência a tiros na frente dos pais em Araguaína Vítima era cadeirante e, segundo familiares, era usuária de drogas e já tinha sido presa por porte ilegal de arma; crime ocorreu neste domingo

Um homem de 33 anos morreu após ser baleado neste domingo, 10, dentro de casa em Araguaína, Norte do Estado. O crime ocorreu no Setor Araguaína Sul 1, e conforme a Polícia Militar (PM), a mãe viu o próprio filho, que é cadeirante, ser morto. Conforme a PM, a testemunha relatou que estava com seu filho e esposa quando dois homens chegaram em uma motocicleta. Um dos...