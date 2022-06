Vida Urbana Homem é morto com golpes de facão em Lajeado Testemunhas informaram que consumiam bebida alcoólica quando um suspeito atacou Valdivino Neres Costa com facão

A vítima Valdivino Neres Costa, de 32 anos morreu na noite desta quarta-feira, 15, após ser atingido por arma branca. O homicídio ocorreu por volta de 21h na Rua Marcelino Caldeira, no município de Lajeado, região central do estado. De acordo com a Polícia Militar (PM)a equipe foi acionada até a base do Serviço de Atendimento Móvel (Samu) e, no local, uma testem...