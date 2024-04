Vida Urbana Homem é morto a facadas após briga em comércio de Araguaína Vítima sofreu perfuração profunda nas costas e outras lesões superficiais. Segundo a Polícia Militar (PM), suspeito de 23 que fugiu tem passagens por lesão corporal, violência doméstica, dano, ameaça e resistência

Um homem, de 47 anos, que não teve a identidade divulgada morreu na noite de segunda-feira (1) após desentendimento com um jovem de 23 anos em um comércio. As informações foram divulgadas pela Polícia Militar (PM). O crime ocorreu no Setor Céu Azul em Araguaína, região norte do estado. A vítima sofreu uma perfuração profunda nas costas, do lado esquerdo e outras le...