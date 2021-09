Vida Urbana Homem é indiciado por estuprar enteada dos 11 aos 17 anos de idade; vítima engravidou do padrasto Segundo a polícia, a vítima engravidou do agressor quando tinha 14 anos

Um homem de 53 anos acabou indiciado pela Polícia Civil de Xambioá, região Norte do Estado, por estupro de vulnerável. As investigações apontaram que ele abusou sexualmente da enteada dos 11 aos 17 anos de idade. A vítima chegou a engravidar do padrasto aos 14 anos. A paternidade foi comprovada por exames de DNA. Atualmente a vítima está com 21 anos e a po...