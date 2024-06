Vida Urbana Homem é encontrado morto atrás de quadra poliesportiva na região sul de Palmas De acordo com a Polícia Militar, o corpo foi localizado na manhã desta quinta-feira (6)

Um homem de 43 anos foi encontrado morto atrás de uma quadra poliesportiva da região sul de Palmas, na manhã desta quinta-feira (6). De acordo com a Polícia Militar (PM), uma testemunha viu o corpo da vítima caído no chão. No corpo, não havia marcas de violência. Conforme a Secretaria da Segurança Pública (SSP), as equipes da 1ª Divisão Especializada em Homicídi...