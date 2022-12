Vida Urbana Homem é detido suspeito de comprar celular de mulher em Araguaína e pagar com R$ 800 em notas falsas Casal reconheceu suspeito que havia sido preso na noite anterior pelo mesmo crime

O delegado de Polícia Civil Thiago Xavier de Faria Alves autuou nesta segunda-feira, 26, um inquérito policial para apurar o uso de dinheiro falso para comprar um aparelho celular em Araguaína, por meio de um site na internet. De acordo com o processo, um casal formado por um ajudante de obras de 34 anos e uma estudante de 33 são as vítimas do golpe, aplicado na sem...