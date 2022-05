Vida Urbana Homem é detido por mostrar dedo médio para policiais que pediram passagem no trânsito Policiais acompanhavam uma moto em manobra arriscada quando pediram passagem a um veículo e passageiro fez gesto ofensivo aos militares

A Polícia Militar prendeu no final de semana um homem de 41 anos por desacato. De acordo com a versão policial, a equipe se deslocava para abordar um motociclista que fazia manobras na Avenida I do Jardim Aureny III quando precisaram usar a sirene para que um veículo em velocidade devagar abrisse passagem. Um passageiro que estava no carro pôs a...