Homem é detido por moradores sob acusação de ter furtado fios de uma quitinete no Aureny

Um lanterneiro catarinense de 25 anos, radicado em Ituporanga (SC) acabou preso em Palmas na sexta-feira, 13, após furtar os fios elétricos de uma quitinete no Jardim Aureny I, próximo ao Bar do Coló, no meio da tarde. Quando a Polícia Militar chegou ao local, acionada por moradores, a população já havia detido o autor do furto. Conforme as informações policiais, o home...