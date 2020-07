Vida Urbana Homem é detido em Novo Gama por criar jacaré como animal de estimação A Polícia Civil chegou até ele após o recebimento de uma denúncia anônima

Um homem de 28 anos foi detido nesta quinta-feira (29) por criar um jacaré como animal de estimação, na zona rural de Novo Gama, no entorno do Distrito Federal. A Polícia Civil chegou até ele após o recebimento de uma denúncia anônima. Conforme a PC-GO, o suspeito contou que o jacaré apareceu em sua fazenda havia quatro dias e que, por ter experiência com animai...