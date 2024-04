Vida Urbana Homem é detido duas vezes no mesmo dia após ser flagrado com caminhão e moto furtados Crimes aconteceram em Gurupi. Pela manhã, ele foi flagrado com uma moto e um celular furtados. Foi liberado e à noite, estava levando um caminhão furtado de uma oficina pela BR-153 quando foi abordado

Um homem de 24 anos conseguiu ser preso duas vezes em um mesmo dia por suspeita de furtar veículos e outros objetos em cidades da região sul do Tocantins. Ele foi flagrado na BR-153 com um caminhão que teria sido levado de uma oficina mecânica em Gurupi. De acordo com a Polícia Militar (PM), a primeira prisão aconteceu na manhã de segunda-feira (1), também em Gur...