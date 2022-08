Vida Urbana Homem é denunciado por feminicídio ocorrido há dois anos em Xambioá Vítima tinha 23 anos e deixou quatro filhos após ser morta violentamente com um golpe de faca no coração

O Ministério Público (MP) denunciou Antônio Carlos Alves dos Santos, 33 anos, o Carlinhos, por feminicídio ocorrido há dois anos no Bairro Jardim Malinski, no município de Xambioá, norte do Estado. A vítima deixou quatro filhos. Conforme a denúncia, a vítima e o homem tinham um relacionamento amoroso e passaram a noite na companhia de amigos na residência da mul...