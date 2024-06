Vida Urbana Homem é condenado por assaltar casal e trancar criança de dez anos em banheiro Segundo o Tribunal de Justiça, o réu teria agredido uma das vítimas durante o assalto

Um homem foi condenado a 9 anos de prisão por ter rendido um casal e trancado uma criança de 10 anos durante um assalto na cidade de Brasilândia, região do centro-oeste do estado. O processo aconteceu em 2022. Segundo o Tribunal de Justiça do Tocantins (TJTO), a tese da denúncia publicada nesta terça-feira (4), é que o réu e outro suspeito, não identi...