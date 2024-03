Vida Urbana Homem é condenado a mais de 21 anos de prisão por assassinar mulher a facadas Além da pena, José Rodrigues Lopes também foi condenado a pagar uma indenização por danos morais à família da vítima no valor de R$ 110 mil

O Tribunal do Júri de Palmas decidiu na quinta-feira (21) pela condenação de José Rodrigues Lopes a 21 anos, 10 meses e 15 dias de prisão em regime fechado pelo assassinato da esposa, Priscila Lopes Ferreira, de 32 anos. O julgamento ocorreu no Fórum de Palmas, e foi presidido pelo juiz Luciano Rostirolla. O JTo não conseguiu contato com a defesa de José até a publicação desta reportagem...