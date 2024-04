Vida Urbana Homem é condenado a mais de 21 anos de prisão por assassinar irmão a facadas Elismar Cardoso Parente teve a pena agravada por motivo fútil, ameaça e posse ilegal de arma de fogo, segundo Ministério Publico

O Tribunal do Júri condenou Elismar Cardoso Parente a 21 anos e 5 meses de prisão por matar o irmão, Eduardo Cardoso Parente, após uma briga. O Jto tentou contato com a defesa do condenado, mas não conseguiu . Conforme informações divulgadas pelo Ministério Público, na manhã desta quinta-feira (11), a tese da acusação apontou que, antes do crime, Elismar e Eduard...