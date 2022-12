Vida Urbana Homem é condenado a 17 anos por decapitar e esquartejar vítima em Cristalândia Segundo as investigações, o réu usou um pedaço de madeira e um machado para cometer o crime contra Mariano Luz da Silva, em setembro do ano passado

O Tribunal do Júri condenou na terça-feira, 29, Ediseu Pereira da Silva a 17 anos de prisão por homicídio qualificado. O crime ocorreu em setembro do ano passado, na zona rural de Cristalândia. Segundo as investigações, o réu usou um pedaço de madeira e um machado para decapitar e esquartejar Mariano Luz da Silva. De acordo com Ministério Público, o réu empre...