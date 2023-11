Redação Jornal do Tocantins

O Tribunal do Júri de Colinas Tocantins condenou Leandro Castro de Souza, conhecido como “Latrô”, a 14 anos de prisão pelo assassinato de Talles Brasil, no ano de 2018, por uma suposta dívida de drogas.

Segundo o Ministério Público do Tocantins (MPTO), Leandro havia ido à cidade de Colinas para dar cumprimento a seis "decretos de morte” emitidos pelos superiores de uma facção criminosa contra cinco membros de outra facção e um membro da própria facção à qual “Latrô” pertencia, que era Talles Brasil.

A vítima teria sido atraída ao local do crime sob o pretexto de que ele e o réu iriam pegar os integrantes da facção rival. O motivo do crime teria sido uma cobrança de dívida de drogas.

O órgão ministerial denunciou que o réu matou uma pessoa e tentou matar outras duas. “Escalada que só foi cessada com o trabalho conjunto das polícias civil e militar”, informou o promotor de Justiça que atuou no Júri, Caleb de Melo, por meio da assessoria de imprensa.

Dessa forma, o Tribunal do Júri acatou as teses do MPTO e condenou Leandro por homicídio qualificado por motivo torpe e uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Esta é a segunda condenação de “Latrô” na comarca de Colinas, onde responde também por crimes de tráfico e roubos.

O Jornal do Tocantins não conseguiu contato com a defesa.