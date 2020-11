Vida Urbana Homem é baleado na região Norte de Palmas Caso ocorreu na Quadra 305 Norte; vítima foi levada com vida para o HGP

Por volta das 17 horas desta quarta-feira, 4, um homem foi baleado dentro de casa, na Quadra 305 Norte. De acordo com informações preliminares da Polícia Militar (PM), testemunhas informaram que ouviram quatro disparos de arma de fogo no local. Após os tiros, um indivíduo teria fugido em uma motocicleta. Conforme apuração do G1 Tocantins, o homem baleado sobreviveu, e foi ...