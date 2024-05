Vida Urbana Homem é assassinado e polícia suspeita que ele tenha sido morto com golpes de machado Corpo da vítima foi recolhido e levado para o Núcleo de Medicina Legal de Gurupi, onde passou por exames de necropsia. A 84ª Delegacia de Formoso do Araguaia investiga o caso

Matéria atualizada às 17h29 Francisco de Assis Rosalvo de Souza, de 36 anos, foi morto na noite de sábado (11) em Formoso do Araguaia, região sudoeste do estado. De acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública do Tocantins (SSP), a suspeita é que ele tenha sido assassinado com golpes de machado. Um primo de Francisco informou à Polícia Militar ...