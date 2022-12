Vida Urbana Homem é assassinado com vários tiros dentro do carro no centro de Palmas Polícia encontrou a vítima, Guilherme Tonaco, 25 anos, dentro de veículo estacionado na praça da Arne 14; perícia demarcou ao menos 12 cápsulas no local do crime

Guilherme Brito Tonaco, 25 anos, morreu após ser assassinado dentro do veículo em que estava, um Ford Fiesta, de cor preta, na noite deste domingo, 25. Cerca de 12 cápsulas foram encontradas no local pela perícia. De acordo com a Polícia Militar (PM), equipes receberam um chamado por volta das 22h10 para atender um homicídio na praça da Arne 14, antiga 110 norte....