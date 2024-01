Redação Jornal do Tocantins

Na tarde de quinta-feira, 18, um homem de 51 anos foi agredido com golpes de tijolo na cabeça após uma discussão. O caso ocorreu na rua Beija Flor, Setor Vila Jardim, em Araguaína, norte do estado. As informações são da Polícia Militar (PM)

A testemunha, uma mulher de 19 anos, contou aos militares que a vítima e o suspeito estavam consumindo bebida alcoólica quando a discussão teve início por uma dívida entre os dois. O suspeito teria empurrado a vítima e desferido golpes com um tijolo na cabeça da vítima. Após o ataque, o suspeito fugiu do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e conduziu a vítima ao Hospital Regional de Araguaína, onde recebeu atendimento médico emergencial.

Os policiais realizaram diligências na tentativa de localizar o suspeito, mas, até a publicação da matéria, ninguém foi preso.

O caso seguirá sob investigação da Polícia Civil de Araguaína. O JTo pediu mais informações da Secretaria da Segurança Pública e aguarda retorno.