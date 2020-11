Vida Urbana Homem é abordado empurrando moto e acaba preso por ter mandados de prisão em aberto Moto havia sido furtada pela manhã em frente a um salão de beleza em Taquaralto

Um policial militar abordou um homem, 28 anos, na tarde de quinta-feira, na quadra 604 Sul, próximo a uma escolinha de futebol, após vê-lo empurrando uma moto CG Fan 125, preta, ano 2010, com placas de Colinas do Tocantins. Segundo o depoimento do policial, ele fazia ronda preventiva na avenida NS-2. Ao conferir o veículo, percebeu que a moto e...