Hipertenso e com doença cardíaca crônica, presidente do TJTO está na UTI em decorrência de Covid-19

O presidente do Tribunal de Justiça do Tocantins (TJTO), desembargador Helvécio de Brito Maia Neto, precisou ser internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital da Unimed em Palmas, segundo divulgou a assessoria de imprensa do tribunal. Com diagnóstico confirmado para Covid-19 desde o dia 21 de dezembro, a internação da UTI se deu por recomendação médica...