O Hospital Geral de Palmas (HGP) anunciou nesta terça-feira, 14, que as visitas a unidade estão suspensas por tempo indeterminado. Segundo informações da Secretaria Estadual de Saúde (SES), a decisão também diz que a autorização de permanência de acompanhantes dos pacientes está suspensa, porém alguns casos podem ser liberados, desde que haja expressa e justificada manifestação de profissional médico.

As medidas fazem parte de um grupo de medidas restritivas para evitar aglomerações e garantir a proteção dos servidores e internados, por conta da pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

Para manter as famílias ou responsáveis informados do quadro clínico do paciente, a unidade de saúde implantou um boletim médico diário que é informado aos familiares via telefone. "Os pacientes seguem recebendo todos os cuidados da equipe multiprofissional. O hospital disponibilizou uma equipe qualificada e comprometida (psicólogos e assistentes sociais) que entra em contato diariamente com o familiar responsável e repassa todas as informações do boletim médico", declarou o diretor administrativo do HGP, João Carlos Dias Medeiros.

De acordo com a responsável pelo setor de psicologia da unidade, Núbia Alencar, o momento que o país atravessa é complicado e algumas medidas são necessárias. "Nesse momento de crise de pandemia tivemos que readequar as condutas necessárias da rotina hospitalar em prol da segurança dos pacientes e servidores. Esse é o nosso papel enquanto profissional da saúde", enfatizou.

No mês passado, as visitas já estavam com restrições nos hospitais públicos do Tocantins. A medida da Secretaria de Estado da Saúde (SES) tinha sido tomada por meio da Superintendência de Unidades Próprias (SUHP), que recomendou para todas as Unidades Hospitalares de Gestão Estadual alterações na rotina hospitalar, devido às ações para controle do Covid-19.

Por meio de nota, a SES explicou as novas recomendações. Confira a nota na integra.

“A Secretaria de Estado da Saúde (SES) informa que em virtude do avanço da COVID-19, nova doença causada pelo novo coronavírus (denominado SARS-CoV-2), segue as recomendações do Ministério da Saúde, no que tange às internações em alojamentos conjunto, como é o caso de todas as unidades hospitalares geridas pelo Executivo Estadual. Portanto, em conformidade com Decreto Legislativo nº 6 de 2020, que reconhece o estado de calamidade pública em todo o território nacional, algumas medidas foram tomadas no que diz respeito ao funcionamento dos hospitais.

Com vistas a diminuição de riscos de contágio no ambiente hospitalar, a SES informa que a autorização de permanência de acompanhantes de pacientes está suspensa, salvo nos casos em que haja expressa e justificada manifestação de profissional médico.

A SES destaca ainda, que do mesmo modo, as visitas aos pacientes estão suspensas, mas todas as informações dos pacientes deverão ser passadas aos familiares através do Serviço Social de cada unidade hospitalar.

A SES se solidariza ao sentimento de preocupação dos familiares, mas ressalta que tais medidas são necessárias para a preservação da vida e da saúde dos profissionais e usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), pois a diminuição de exposição a riscos é fundamental para o controle da atual endemia.”