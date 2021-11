Vida Urbana HGP recebe apenas 20 pacientes por dia em situação grave, revela MP Antes do contingenciamento ocorrido na última sexta-feira, 12, a unidade recebia em média 72 pessoas por dia

O pronto-socorro do Hospital geral de Palmas (HGP) tem capacidade para 68 pontos de atendimentos. Antes do contingenciamento ocorrido na última sexta-feira, 12, a unidade recebia em média 72 pessoas por dia. Após a medida, que limitou o atendimento somente para pacientes com perfil de alta complexidade, quadros graves e autorizados pelo Núcleo Interno de Regulação (NIR), e...