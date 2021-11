Vida Urbana HGP busca informações sobre paciente em estado grave sem identificação O homem foi vítima de um atropelamento no centro da Capital

Um homem, de aproximadamente 35 anos, está internado no Hospital Geral de Palmas (HGP) há quase uma semana ainda sem identificação. A Secretaria de Estado da Saúde (SES) procura familiares do paciente, que tem é moreno com estatura mediana. Conforme a SES, o paciente foi vítima de atropelamento e encontrado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgênc...