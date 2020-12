Vida Urbana Hemorrede Tocantins tem horários especiais para doação de sangue no final de ano Palmas, Araguaína e Gurupi têm unidades com funcionamento o dia todo nas vésperas de Natal e Ano Novo, já Porto Nacional e Augustinópolis funcionarão somente meio período nessas datas

Com a chegada do fim de ano, a demanda por sangue costuma aumentar devido à ocorrência de acidentes nas estradas, e a Hemorrede Tocantins divulgou um horário especial de atendimento para manter os estoques no período de festas. As unidades funcionarão nas vésperas de Natal e Ano novo em horários específicos. No Hemocentro Coordenador de Palmas, Hemoce...