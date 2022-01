Vida Urbana Hemocentro realiza ação de promoção de doação de sangue na feira do Aureny I nesta quinta Unidade Móvel de coleta estará no estacionamento da feira das 8 às 17 horas

Com os baixos índices de sangue nos estoques, a Rede Hemorrede Tocantins realiza nesta quinta-feira, 27, uma ação para promover uma coleta na feira coberta do Aureny I. A equipe do Hemocentro Coordenador de Palmas estará no local com a Unidade Móvel de Coleta das 8 às 17 horas. “Nossos estoques estão muito baixos, com risco de entrar em colapso, por is...