Vida Urbana Gurupi testa 155 pessoas em barreiras sanitárias e tem sete diagnósticos para a Covid-19 Força-tarefa ocorreu na cidade durante o final de semana, quando testes e verificação de temperatura foram realizados nas saídas da cidade

No final de semana, Gurupi realizou 155 testagens rápidas para identificar a Covid-19 em barreiras sanitárias montadas nas saídas da cidade. A força-tarefa resultou em sete pessoas com diagnóstico positivo para a doença, que foram orientadas a procurar as unidades de saúde de plantão. A iniciativa foi realizada pela Secretaria Municipal de Saúde (Semus) com apoio da A...