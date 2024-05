Vida Urbana Gurupi publica lista de imóveis isentos do pagamento do IPTU; confira Conforme a prefeitura, o benefício foi concedido com o novo código tributário para mais de três mil proprietários de imóveis

Publicado no Diário Oficial de Gurupi, a lista dos proprietários de imóveis beneficiados com a isenção do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU). De acordo com a prefeitura, o benefício foi concedido com o novo código tributário e beneficia 3.397 proprietários de imóveis.