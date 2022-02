Vida Urbana Gurupi mantém proibição de festas e boates e permissão de eventos comemorativos em novo decreto Documento publicado com as medidas segue em vigor até 3 de março

A Prefeitura de Gurupi publicou um novo decreto com medidas de enfrentamento contra a Covid-19, que mantém os protocolos adotados ainda em janeiro. O documento nº 196/202 está publicado no Diário Oficial desta terça-feira, 15, e entra em vigor nesta quarta-feira, 16, até 3 de março. Conforme o documento, continuam liberadas as atividades econômicas, sociais, religiosas, c...