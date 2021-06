Vida Urbana Gurupi libera bebidas alcoólicas, mas mantém proibição de eventos e toque de recolher Novo texto tem vigência até 12 de junho e reafirma horários de funcionamento de comércio

A Prefeitura de Gurupi publicou o Decreto n° 939/2021 que libera o consumo de bebidas alcoólicas e mantém toque de recolher na cidade. As medidas publicadas nesta segunda-feira, 28, visam auxiliar no enfrentamento contra Covid-19. O documento entra em vigor nesta terça-feira, 29, e segue até 12 de julho, podendo sofrer alterações de acordo com a evolução do cená...