Oitenta professores contratados que trabalhavam na Secretaria de Educação de Gurupi, Sul do Estado, tiveram os contratos encerrados. Na lista de dispensas também estão outros servidores como diretores, merendeiras e servidores administrativos. A rescisão começou a contar nesta quinta-feira, 16.

Serão dispensados todos os contratos temporários que estavam lotados na Secretaria de Educação e unidades escolares. EM nota, divulgada no site da Prefeitura de Gurupi, a Secretaria Municipal de Educação disse que a rescisão dos contratos temporários, “não é razoável neste momento de crise em que a receita do município está sendo afetada devido a pandemia de Covid-19, manter o pagamento dos mesmos sem o efetivo exercício de suas atividades”.

Além disso, também não há uma previsão sobre o retorno das aulas, que estão suspensas por tempo indeterminado em razão do cenário da pandemia da Covid-19.

Conforme a Secretaria de Educação, as verbas rescisórias proporcionais serão pagas na folha salarial referente ao mês de abril. Esses profissionais serão novamente contratados assim que as aulas da rede municipal retornarem, conforme a necessidade temporária e o excepcional interesse público, de acordo com a Lei Municipal Nº 2.392.