Vida Urbana Gurupi começa vacinar dose de reforço contra a Covid-19 em profissionais de saúde Vacinação da terceira dose começa nesta quarta-feira, 6, no Sesi e na Escola Municipal Almeida Veras

A Secretaria Municipal de Saúde (Semus) de Gurupi retomou nesta quarta-feira, 6, a vacinação contra a Covid-19, após o feriado, e começa a aplicação da dose de reforço nos profissionais de saúde. A ação acontece no Sesi e na Escola Municipal Antônio de Almeida Veras, entre 8 e 16 horas. Quem for aos pontos de vacinação não pode deixar de levar documentos pessoais e c...