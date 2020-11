Com uma população estimada em 87.545, Gurupi completa 62 anos neste sábado, 14. De acordo com estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2019, a cidade tinha 86.647. A Capital da Amizade e da Prosperidade ganhou 898 novos moradores no período de um ano e é a terceira mais populosa do Tocantins.

Por conta da eleição, marcada para o domingo, 15, a gestão não irá realizar programação em alusão ao aniversário da cidade durante o final de semana e isso só deve ocorrer após o dia 20 de dezembro.

A maior parte deste do ano acabou sendo marcada pela pandemia da Covid-19, que afeta diversos setores da sociedade. Mesmo em um ano atípico, o prefeito da cidade, Laurez Moreira (PSDB), 63 anos, avalia que o município soube lidar com a situação e destaca que proporcionalmente a cidade teve baixos índices de infectados e mortos. Gurupi já registrou mais de 3.900 casos e 55 pessoas morreram por conta da doença, segundo a Secretarial Estadual de Saúde (SES).

“Apesar da pandemia, a avaliação é positiva. Um ano de muitas realizações e conquistas. Graças a deus, mesmo com a pandemia tivemos um dos melhores índices do Estado. Tivemos o menor número proporcionalmente de casos entre as maiores cidades. Ficamos em uma posição de destaque em relação as outras. Um ano difícil, claro, devido a pandemia, mas também foi um ano de muitas obras e muitas conquistas para o povo de Gurupi.”, pontua o gestor.

Com o fim de seu mandato, Moreira destaca como o prefeito eleito neste domingo irá receber a cidade. “Estou deixando para o próximo gestor uma cidade moderna. Você pode dizer que a cidade de Gurupi está se transformando em uma cidade inteligente. Uma cidade toda pavimentada e com 99% da população vivendo em uma área pavimentada. Em breve 80% da população vai ter esgoto e está obra está em construção. Teremos 100% dos prédios públicos com energia solar. A cidade ficará 100% com leds, praças organizadas e centro de convenções muito bonito. A cidade será entregue de forma organizada.”, comenta o atual gestor, que foi eleito pela primeira vez para prefeito da cidade em 2012.

História

Criada na divisa entre as águas dos rios Araguaia e Tocantins, Gurupi se tornou independente há 62 anos, em 14 de novembro de 1958. O desenvolvimento do município ao longo dos anos está ligado a construção da Belém-Brasília (R-153), que é um marco do surgimento e desenvolvimento de diversas cidades, ao longo de sua extensão.

Nos primeiros anos a cidade chegou a ter dos prefeitos nomeados e de acordo com as informações do site da prefeitura municipal, o primeiro foi Melquiades Barros dos Santos, mais conhecido como "Doca Barros". A primeira eleição só ocorreu em 3 de outubro de 1960, sendo eleitos Francisco Henrique Santana para prefeito e Luiz Brito Aguiar como vice.

Clemente Luiz de Barros foi nomeado como o primeiro juiz da cidade e a instalação do primeiro cartório de ofício ocorreu em 1961.

Nos primeiros anos não havia muita comemoração no aniversário da cidade, o que mudou em 1967, quando o Centro Educacional Fé e Alegria Bernardo Sayão começou a comemorar com jogos, peças teatrais e coisas cívicas. Com isso, a cidade começou a ter a tradição de fazer dois desfiles cívicos por ano: no aniversário da cidade e em 7 de setembro.

Gurupi fica na região Sul do Estado, a 230 km de Palmas. Pecuária e a agricultura são os dois principais ramos da economia local. Santo Antônio (13/06) é o padroeiro da cidade