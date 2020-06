Redação Jornal do Tocantins contato@jtocantins.com.br

O retorno das aulas da rede municipal de Guaraí em 1º de julho é estudado pela Prefeitura. Conforme a Secretaria de Educação, o plano pedagógico será em formato não presencial e buscará apoiar também às famílias sem acesso à internet.

Ao longo de fevereiro e março, os conteúdos trabalhados pelos professores já foram levantados para garantir que não haja nenhum prejuízo pedagógico aos alunos. O modelo, conforme a gestão, visa garantir a segurança à saúde das crianças e suas famílias.

Segundo a Prefeitura, o plano de retomada das aulas não presenciais pensou nos alunos da zona urbana e zona rural. Para os que moram na zona rural, os veículos da Secretaria da Educação irão levar até as casas dos alunos as atividades pedagógicas.

Já para em mora na cidade, mas não tem acesso à internet, as unidades escolares vão disponibilizar um calendário para os pais buscarem as atividades nas unidades educacionais. Em geral, as escolas estarão disponibilizando atividades impressas para todos os alunos da Rede Municipal da Educação.

A Secretaria de Educação estará disponibilizado um material de apoio ainda em uma plataforma digital. Além disso, os pais poderão entrar em contato com os professores, colocar suas dúvidas e os educadores produzirão vídeos explicativos para publicação nos grupos de pais.

Minicurso

Na segunda-feira, 8, o “Minicurso: Formação em práticas de ensino não presenciais” começou a ser ofertado para os professores da rede municipal da educação de Guaraí. Essa iniciativa irá dar apoio ao projeto de retomada das aulas e para preparação e elaboração de atividades remotas para oferta do ensino e aprendizagem via recursos de mídia. A formação online em tecnologias para educação segue até o dia 19 de junho.