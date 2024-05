Vida Urbana Grupo suspeito de contrabando de cigarros eletrônicos é alvo de operação da PF Foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão em três estados

A Polícia Federal (PF) investiga um grupo suspeito de contrabando de cigarros eletrônicos. Seis mandados de busca e apreensão foram cumpridos em três cidades de três estados brasileiros, nesta quinta-feira (9), entre elas Araguaína. A ação busca esclarecer as circunstâncias do comércio desse tipo de produto no Tocantins, identificando grandes fornecedores. A Oper...