Vida Urbana Grupo contra a exigência de comprovante da vacina tenta invadir Alerj Vários manifestantes estavam sem máscaras de proteção contra a Covid

Manifestantes contrários a exigência de comprovante da vacinação contra a Covid-19 no estado do Rio de Janeiro tentaram invadir a Alerj (Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro) na tarde desta quarta-feira (8) e foram impedidos por seguranças do local. Eles queriam acompanhar a votação do projeto de lei que proíbe no estado o tratamento diferenciado, constrangedor ou dis...