Vida Urbana Grevistas em Porto Nacional pautam movimento contra PL municipal; Araguaína faz paralisação Em Porto Nacional, categoria quer pressionar Legislativo para não aprovar projeto do Executivo que, segundo o Sintet, muda percentuais da progressão vertical de forma contrária ao que os professores buscam

Em Porto Nacional, um grupo de professores grevistas realiza nesta terça-feira, 3, um novo ato em que solicita atualização dos percentuais na tabela do plano de carreira e pagamento do piso salarial de 33,24%. Em Araguaína, educadores realizam uma paralisação também em busca do cumprimento do piso nesta terça-feira. Essa é a segunda semana de greve em Porto ...