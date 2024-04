Vida Urbana Greve provoca suspensão de aulas no IFTO de Palmas Ao todo, quatro unidades do Instituto Federal do Tocantins estão com as aulas suspensas: Palmas, Dianópolis, Colinas e Porto Nacional

O Instituto Federal do Tocantins (IFTO) divulgou a suspensão das atividades letivas do Campus de Palmas a partir desta segunda-feira (29). A informação foi confirmada através de nota enviada ao JTo. A equipe gestora informou também que os campi de Dianópolis, Colinas do Tocantins e Porto Nacional as aulas já estavam com as aulas paralisadas desde o dia 12 de abr...