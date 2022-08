Vida Urbana Greve dos professores da rede municipal de Gurupi permanece No 12º dia de greve, os docentes se reuniram nesta segunda-feira, 29, às 8h na Prefeitura e depois saíram em passeata; programação segue durante o dia

Em assembleia realizada na Câmara Municipal de Gurupi no domingo, 28, os professores deliberaram pela continuação da greve. Os docentes cobram da Prefeitura um reajuste de 33,24% no piso da carreira do magistério. O Sindicato dos Trabalhadores em Educação no Estado do Tocantins (Sintet) informou que os profissionais da educação se reuniram nesta segunda-feira durant...