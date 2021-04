Vida Urbana Grávidas e puérperas são incluídas no grupo prioritário para vacinação contra Covid-19 A orientação foi publicada em nota técnica na segunda-feira (26)

O Ministério da Saúde incluiu mulheres grávidas e puérperas no grupo prioritário da vacinação contra a covid-19. A orientação foi publicada em nota técnica na segunda-feira (26). “Considerando ainda o momento pandêmico atual no Brasil com elevada circulação do SARS-CoV-2 e aumento no número de óbitos maternos pela Covid-19, ficou entendido que, neste moment...