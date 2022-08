Vida Urbana Grávida relata veto aos acompanhantes no Hospital Regional de Paraíso do Tocantins Mulher conta que os acompanhantes ficam do lado de fora do hospital e somente após o parto ocorrer podem entrar; SES lembra medida anticovid, mas afirma que acompanhante de grávidas é permitido

No dia último dia 10 de julho, o Brasil ficou assustado com vídeos que flagraram o anestesista Giovanni Quintella Bezerra, 31 anos, que estuprava uma mulher que havia acabado de dar à luz em uma maternidade no Rio de Janeiro (RJ). O que chamou a atenção é o fato do médico pedir para o acompanhante da grávida deixar a sala de cirurgia durante o procedimento. Embora...